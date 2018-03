Omicidio a Cantù, nipote uccide il nonno: morto Giovanni Volpe

Omicidio a Cantù in via Monte Palanzone nella serata di venerdì 16 marzo 2018. Secondo quanto riportato dalla Provincia, Giovanni Volpe, 78 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione ucciso da diverse coltellate.

L'allarme è stato dato dal figlio che, non riuscendo a contattare il padre, si è recato a casa sua scoprendo il cadavere.

Subito sono partite le indagini dei carabinieri di Cantù che hanno arrestato a Novedrate il nipote dell'uomo, Luca Volpe, 28 anni, accusato dell'omicidio del nonno con il quale viveva.

I militari stanno ora cercando di ricostruire il movente del delitto. Secondo le prime ipotesi, il delitto potrebbe essere scaturito dopo un litigio tra i due.