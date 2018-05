Como, perdita di gasolio sulla Statale per Lecco: identificato il camionista, beccato dalle telecamere

E' stato individuato l'autocarro che nel tardo pomeriggio del 19 aprile 2018 aveva disperso gasolio a Como dal confine con il comune di Lipomo fino a viale Roosevelt.

A causa della lunga scia oleosa un motociclista era caduto sul ponte di san Martino procurandosi diverse fratture e finendo ricoverato all'ospedale Sant'Anna.

L'autocarro aveva disperso gasolio lungo la Statale per Lecco, la via Piave e viale Giulio Cesare.



La polizia locale di Como è riuscita a indentificare mezzo e conducente grazie alle immagini delle telecamere pubbliche e private lungo la direttrice.

Attraverso un attento e paziente esame delle registrazioni, il veicolo è stato individuato e il suo conducente sanzionato per la dispersione del carburante.

Indispensabile è stata la collaborazione della Polizia Locale del comune di Lipomo che, partecipando all'indagine, ha fornito elementi utili per individuare il mezzo.

Ora il proprietario del camion, un quarantenne straniero, dovrà risarcire i danni al malcapitato motociclista e pagare le spese sostenute per la pulizia delle strade della città interessate all'evento.