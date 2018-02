Un altro incendio alla discarica di Mariano Comense

A sole due settimane dall'incendio che ha colpito la discarica di rifiuti situata lungo Strada del Radizzone, a Mariano Comense, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel medisimo luogo per domare un nuovo rogo. Questo secondo incendio è stato di entità inferiore al primo, divampato il 3 febbraio 2018.

Per il momento i vigili del fuoco non hanno potuto appurare con certezza le cause del nuovo rogo, né tanto meno è possibile ipotizzare collegamenti con il primo. Certo è che sorge spontaneo il sospetto che possa esserci un legame tra due episodi così ravvicinati.