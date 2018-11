Identificato il cadavere trovato nel lago: il suo nome era Nasser, aveva 21 anni

È stato identificato il cadavere del giovane recuperato dal lago di Como nella notte del 4 novembre 2018. Il suo nome era Nasser Abohamra. Aveva 21 anni.

Le autorità italiane hanno notizie della sua presenza in Italia da ottobre 2018 ma precedentemente si trovava in Austria dove aveva fatto richiesta di asilo.

Ancora non si conoscono le cause esatte della sua morte anche se un primo esame autoptico avrebbe escluso la morte violenta.

Il corpo di Nasser è stato recuperato nella zona del Tempio Voltiano. A lanciare l'allarme erano stati alcuni ragazzi che passeggiavano verso le 23.30 sul lungolago tra il Tempio e la diga foranea.