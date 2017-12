Val Cavargna, alberi innevati caduti su cavi elettrici

Una caduta di alberi è avvenuta questa mattina, 28 dicembre 2017, a San Nazaro Val Cavargna. I vigili del fuoco di Menaggio sono dovuti intervenire per rimuovere i tronchi che si sono abbattuti su alcuni cavi dell'Enel e telefonici. Oltre a un problema per la sicurezza e incolumità pubblica (visto che gli alberi rischiavano di cadere in strada) il paese ha registrato disagi dovuti all'improvvisa assenza di energia elettrica. I vigili del fuoco hanno rimosso le piante e messo in sicurezza l'area assicurandosi, tra l'altro, che non ci fossero ulteriori rischi di caduta per altri alberi della zona.