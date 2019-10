Crolla un muro sulla strada a San Fermo: senso unico alternato sulla Garibaldina

Un muro è crollato sulla strada tra San Fermo della Battaglia e Cavallasca intorno alle ore 16. Grossi sassi e terra sono franati sulla carreggiata causando disagi alla viabilità. Nel momento del crollo non transitavano automobili. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il muro e assicurarsi che non ci fossero ulteriori rischi di crollo. Sul posto anche la polizia locale per regolare il senso unico alternato. Il crollo è stato causato con ogni probabilità dal maltempo.