Cantù, abbaglianti per segnalare i vigili: due multati nel weekend

Week-end di controlli serrati sulle strade di Erba, Mariano Comense e Cantù: il 13 e 14 dicembre 2019 le polizie locali dei tre rispettivi Comuni insieme a quella di Como hanno effettuato una serie di verifiche sui veicoli soprattutto per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti (per questo motivo è stata impiegata anche una unità cinofila). Nelle due serate - il servizio di controllo si è svolto dalle 19.30 a mezzanotte) sono state fermate 111 vetture.

Un uomo di 30 anni nel corso della serata di sabato 14 dicembre è stato fermato, multato e denunciato per non essersi fermato all'alt di una pattuglia della polizia locale in via Milano a Cantù. L'uomo, il cui valore alcolemico nel sangue si è poi scoperto essere tre volte superiore al consentito, non aveva rispetatto l'alt di una prima pattuglia e l'aveva superata, ma pochi metri più avanti ha trovato altre due auto della polizia locale su entrambi i lati della strada. Non ha potuto fare altro che arrestare la sua corsa. Per lui oltre alla multa è scattata anche una denuncia.

Tra contravvenzioni per eccesso di velocità, guida senza cintura, patente scaduta e trasporto di persone superiore al numero consentito dalla carta di circolazione, i vigili di Cantù segnalano due multe comminate ad altrettanti automobilisti che hanno utilizzato impropriamente i fari abbaglianti. Infatti, i due conducenti hanno, come si suol dire, "fatto i fari" per segnalare alle altre auto provenienti dalla parte opposta la presenza di una pattuglia della polizia locale, ignorando, però, che poco più avanti c'erano altre pattuglie dei vigili che hanno notato il gesto dei fari abbaglianti, azione punita con 42 euro di multa (29,40 se pagata entro cinque giorni) e con la decurtazione di un punto dalla patente.