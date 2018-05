Muflone nel giardino della scuola di via Brambilla a Como: catturato e liberato

Insolita visita nella mattina di lunedì 7 maggio 2018 per gli alunni della scuola di via Brambilla a Como: nel giardino del plesso scolastico, infatti, è arrivato un muflone.

Gli operatori dell'Unità Specialistica Tutela del Territorio e dell'Ambiente della Polizia locale sono intervenuti intorno alle 8.30 alla scuola primaria dove era stata segnalata la presenza dell'esemplare.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno catturato e immobilizzato l'animale prima di affidarlo alla Polizia locale.

Si trattava di un maschio di 15 chili e di circa un anno di età, già dotato di corna, con una ferita superficiale sulla zampa posteriore destra. Gli agenti della Polizia locale lo hanno medicato (come si vede nella foto) prima di rimetterlo in libertà in zona Como Carescione, dove vive una colonia di mufloni.

Non è la prima volta che animali selvatici si spingono nei centri abitati: nel novembre 2017 un gruppo di daini era stato sorpreso "a spasso" sulla statale di notte. Qui il video.