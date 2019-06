Mucca "volante" a Garzeno: finita nella scarpata e salvata dai vigili del fuoco

Curioso intervento dei vigili del fuoco in località passo del Giovo, sopra Garzeno, dove una mucca è stata salvata con l'elicottero lunedì 24 giugno 2019. L'animale si trovava in difficoltà nella scarpata, in un tratto di terreno impervio. E' stata imbragata e recuperata da un elicottero privato. Intervenuti i vigili del fuoco di Dongo e Menaggio per il supporto tecnico. E così la mucca "volante" è stata tratta in salvo.