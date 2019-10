Retroscena inquietante per l'incendio a Mozzate: un uomo aveva sequestrato la ex-moglie

Ieri, 19 ottobre, vi avevamo dato la notizia dell'incendio di un'auto, all'interno di un box, in via Ai Ronchi a Mozzate. Solo oggi si è appreso che un uomo di 57 anni, residente da poco a quell'indirizzo, ha sequestrato la moglie mentre andava al lavoro. Dopo averla trascinata a forza nel suo appartamento, l’ha prima picchiata nel tentativo di farle confessare una presunta nuova relazione. Poi finalmente l'ha liberata, ma, nel tentativo di togliersi la vita, l’uomo si sarebbe chiuso in garage, dove, dopo essersi auto inferto delle coltellate, avrebbe dato fuoco all’auto. Ora il comasco è ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese, dove è arrivato con l'elisoccorso, e dovrà rispondere di sequestro di persona, percosse e incendio doloso. La donna, medicata a Tradate e subito dimessa, non risulta in gravi condizioni. Le fiamme hanno invece fatto danni all'appartamento del 57enne e anche a quello accanto, che risulta al momento inagibile.