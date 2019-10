Sorpresi sul motorino ubriachi e senza casco aggrediscono gli agenti: un arresto

Sul motorino a tutta velocità, ubriachi e senza casco, hanno attraversato piazza Camerlata e infilato via Varesina ma, inseguiti da una pattuglia della polizia locale di Como, sono stati infine intercettati dagli agenti e bloccati all’altezza di via Salvadonica.

L'inseguimento è avvenuto nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre 2019. Una volta fermati, i due giovani a bordo del ciclomotore sono apparsi subito in evidente stato di ubriachezza, tanto che il passeggero impugnava ancora una bottiglia di birra, e hanno iniziato ad inveire contro gli agenti intervenuti, assumendo un atteggiamento sempre più aggressivo. La situazione è precipitata quando il conducente, risultato positivo alla prima prova con l’etilometro (2,04 g/l), si è rifiutato di eseguire la seconda verifica, dando in escandescenze e rendendo necessario l’intervento aggiuntivo di due volanti della Polizia di Stato.

Nonostante questo, i due giovani, entrambi di nazionalità italiana, hanno mantenuto un atteggiamento ostile, fino al tentativo di allontanamento del conducente con il motociclo per evitare il sequestro del mezzo. Immediatamente bloccato, il giovane ha aggredito gli agenti con calci e pugni, procurando perfino alcune lesioni a un operatore della squadra volante.

A quel punto, il conducente del motociclo, un 27enne di Como è stato arrestato per resistenza, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni e guida in stato di ebbrezza.

Il passeggero, invece, un 29enne di Como, è stato denunciato a piede libero per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Al termine del rito direttissimo celebratosi nella mattinata di venerdì 4 ottobre presso il Tribunale di Como, l’arrestato ha patteggiato la pena di 6 mesi.