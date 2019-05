Travolto e ucciso da un treno tra Varedo e Bovisio: ritardi sulla linea Milano-Asso

Un uomo di 55 anni è morto investito da un treno tra Varedo e Bovisio Masciago, provincia di Monza e Brianza, sulla linea Milano-Seveso-Asso di Trenord nella prima mattina di sabato 18 maggio 2019.

La tragedia verso le 7.30: sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Intervenuta anche la polizia ferroviaria di Monza per ricostruire quanto accaduto.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico ferroviario: per permettere il recupero della salma e i rilievi da parte delle forze dell'ordine Trenord ha sospeso la circolazione dei treni tra le stazioni di Palazzolo e Camnago-Lentate, sostituendo i mezzi con due bus navetta.

Verso mezzogiorno la circolazione risultava ancora sospesa. Il sito dell'azienda parlava di "guasto agli impianti, che regolano la circolazione dei treni, tra le stazioni di Palazzolo Milanese e Seveso", con i tecnici al lavoro per consentire il ripristino.

