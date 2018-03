Tragedia nel lago di Como: morto sub di 60 anni durante un'immersione

Tragedia nella mattina di domenica 25 marzo 2018 in via Imbarcadero a Oliveto Lario, dove, poco prima delle ore 10, un uomo di sessant'anni è deceduto mentre si trovava nel lago insieme a un amico di 42 anni.

E' stato proprio quest'ultimo che ha lanciato l'allarme una volta capita la gravità della situazione.

I due sub stavano facendo un'immersione in località Limonta, quando il 60enne è stato colpito da un malore risultatogli fatale. Il compagno lo ha riportato a riva e ha allertato i soccorsi.

Subito è partita la chiamata al 112: sul posto sono arrivati i soccorsi, l'ambulanza dei Volontari di Bellagio, i Vigili del Fuoco e i carabinieri, cui ha fatto da supporto l'elicottero inviato da Como.

Tutti i tentativi effettuati per rianimare l'uomo sono stati però purtroppo vani.

Il sessantenne, originario del Piemonte ma residente nel Milanese, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiaco. Al termine delle operazioni di soccorso, la salma è stato tasportata in ospedale dall'elisoccorso.