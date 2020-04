I soccorritori alpini di Como piangono la scomparsa di Eugenio Porro

Il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico è in lutto per la perdita di Eugenio Porro, ex capostazione della delegazione Lario Occidentale. Porro, 78 anni, originario di Como poi trasferitosi a Moltrasio, era molto noto e stimato in paese e nell'ambiente del soccorso alpino, ma non solo. "Per gli amici era Gege - commentano commossi dal CNSAS - una persona generosa, equilibrata, che sapeva unire e ispirare. Ci mancherà. Alla famiglia le nostre più care e sentite condoglianze".

