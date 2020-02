Coronavirus, morto il paziente ricoverato all'ospedale Sant'Anna

È morto l'uomo che era ricoverto all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, aveva 62 anni ed era di Castiglione d'Adda.

L'uomo infetto da coronavirus, proveniente dal Lodigiano, era stato trasferito nella nottre tra venerdì 21 febbraio e sabato 22 all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, ed era stato messo in terapia intensiva in prognosi riservata. A disporre il trasferimento era stata Areu Lombardia (Agenzia regionale emergenza e urgenza).

Era ricoverato nel reparto di Malattie Infettive, uno dei presidi che compongono la rete regionale per la gestione di episodi sospetti e il ricovero di eventuali casi di coronavirus. "Le procedure di presa in carico attivate sono in coerenza con i protocolli e le linee guida nazionali ed internazionali - aveva fatto sapere dall'azienda ospedaliera -

Il paziente non presentava al momento del ricovero febbre ed era tranquillo ma necessitava, per una pregressa patologia, di essere sottoposto a dialisi.