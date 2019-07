Incidente mentre fa motocross in un bosco: morto

Tragica domenica a Castiglione Olona: un uomo è morto a causa di un incidente accaduto mentre stava facendo motocross in un bosco. I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti per soccorrerlo con il nucle Speleo Alpino Fluviale (SAF) ma una volta raggiunto il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino in un'area boschiva vicino a via Damiano Chiesa.