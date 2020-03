Como, medico di Como muore a 73 anni a causa del coronavirus

Non ce l'ha fatta il medico di 73 anni che era stato ricoverato all'Ospedale Sant'Anna nella giornata una settimana fa. L'uomo, 73 anni, residente in centro città, aveva chiesto l'intervento del 112 dopo avere accusato diversi sintomi tipici del coronavirus. Aveva accusato una forte e persistente tosse da giorni ed era stato soccorso da un'ambulanza. Grazie alla sua importante pregressa esperienza di medico aveva interpretato quei sintomi come il segnale di una patologia potenzialmente grave e per questo aveva deciso di chiamare i soccorsi. All'ospedale Sant'Anna, purtroppo, la situazione è degenerata in pochi giorni e l'uomo è spirato a causa delle complicazioni dovute al terribile COVID-19.