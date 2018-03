Albavilla, malore sul Bollettone: morto escursionista

Un escursionista è morto mercoledì 28 febbraio 2018 sul Bollettone, vicino al rifugio Capanna Mara, in territorio di Albavilla. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un malore. L'allarme è scattato intorno alle 11. Sul posto gli uomini del soccorso alpino e l'elicottero del 118. Allertati anche i carabinieri di Como. Per l'uomo, un 65enne, non c'è stato niente da fare. La salma è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.