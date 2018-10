Giovane pastore scomparso in montagna a Dosso del Liro: trovato morto Luca Rivadossi di Cantù

E' stato trovato morto Luca Rivadossi, il 25enne pastore originario di Cantù disperso sui monti di Dosso del Liro dalla serata di mercoledì 3 ottobre 2018. Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita dai soccorritori poco prima delle 13 in un dirupo in località Alpe Bragheggio.

Il 25enne si trovava al lavoro con un altro pastore in alpeggio sull'Alpe di Camedo con il bestiame. Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, Rivadossi mercoledì mattina si è allontanato per andare a cercare alcuni animali del gregge che si erano allontanati senza però fare ritorno in serata. Da qui è scattato l'allarme lanciato dall'altro pastore che non lo ha visto rientrare.

Grande la mobilitazione per le ricerche che ha visto l'intervento di vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri di Gravedona. Impiegati anche gli elicotteri.