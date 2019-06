Turate, malore al centro sporti: uomo di 74 anni morto mentre gioca a carte

Stroncato da un malore al centro sportivo di Turate mentre gioca a carte: è morto così un uomo di 74 anni verso le 16.30 di domenica 16 giugno 2019. La tragedia in via Santa Maria. L'uomo si è sentito male improvvisamente: le sue condizioni sono subito apparse gravi tanto che i soccorsi sono stati allertati con la massima urgenza: al centro sportivo di Turate sono arrivate ambulanza e automedica: dopo le prime cure il 74enne è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, ma purtroppo non ce l'ha fatta.