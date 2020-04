Lutto a Lanzo Intelvi: è' morto l'ex sindaco Enrico Manzoni

E' morto a 77 anni Enrico Manzoni, ex sindaco di Lanzo d'Intelvi. Manzoni è stato l'ultimo primo cittadino del piccolo Comune lariano prima che questo fosse accorpato ad altri paesi limitrofi dando vita al Comune di Alta Valle Intelvi.

Manzoni era una personalità nota del territorio intelvese, non solo per i suoi ruoli politici (fu anche consigliere provinciale) ma anche per il suo impegno nel mondo delle competizioni sportive automobilistiche, come il Rally della Valle Intelvi.

