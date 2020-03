Covid-19, muore cittadino di Casnate. Il sindaco: "Lascia un grande vuoto nel mondo dello sport"

Un cittadino di Casnate con Bernate è morto a causa del coronavirus. Era ricoverato da diversi giorni ma tutte le cure e terapie messe in campo per curarlo non sono servite. A dare pubblicamente la notizia della sua scomparsa è stato il sindaco di Casnate, Fabio Bulgheroni, dalla sua pagina Facebook: "Non voglio lasciare che la tristezza prenda il sopravvento. Un nostro concittadino affetto da covid19 è tornato alla casa del Padre. La sua morte rapida lascia un gran vuoto nel mondo dello sport e delle associazioni. A nome della Amministrazione che rappresento, dei dipendenti del Comune e mio personale esprimo profondo cordoglio alla famiglia. Forza, possiamo vincere, dobbiamo vincere, vogliamo vincere".

