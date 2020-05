Precipita per 20 metri: il comasco Flavio Corengia morto in Valtellina sotto gli occhi del nipotino

Un'altra tragedia avvenuta in montagna: un uomo di 73 anni di Como - Flavio Corengia - è morto dopo essere precipitato per circa 20 metri a Val Masino, in provincia di Sondrio. Il dramma si è consumato nella tarda mattina del 20 maggio 2020, sotto gli occhi del nipote che era con lui mentre scalava una parete rocciosa - la palestra di roccia di Sasso Remenno - a 840 metri di quota. La dinamica è in corso di accertamento. Sul posto i tecnici della Stazione di Valmasino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavena del Cnsas Lombardo, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Sono intervenuti anche l’elisoccorso di Areu e l’autoambulanza.

