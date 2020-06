Dramma a Colonno: morto in strada un uomo di 63 anni

Momenti drammatici a Colonno dove poco prima delle ore 10 del 24 giugno 2020 un uomo di 63 anni è morto. Inizialmente si è pensato che l'uomo fosse caduto, ma sulle cause del decesso avvenuto in strada, in via Cazzaniga all'altezza del civico 82, sono in corso ancora accertamenti. Infatti, la caduta potrebbe essere la conseguenza di un malore.

Quando l'automedica e l'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio sono giunte sul posto, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Ulteriori indagini vengono svolte dai carabinieri della compagnia di Menaggio.

