Dramma a Montano Lucino: 37enne trovato morto nel parcheggio del cinema

Mattina drammatica a Montano Lucino. Poco prima delle 7 del 15 luglio 2019 è stato ritrovato il corpo privo di vita di un uomo di 37 anni residente a Binago. L'uomo era all'interno della sua auto sul lato guida. E' stato lanciato subito l'allarme e sul posto sono accorsi carabionieri, ambulanza della Croce Rossa di Grandate e un'automedica. Purtroppo il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto, secondo una prima ispezione, pochissime ore prima. Si ipotizza, per il momento, che la morte sia sopraggiunta per cause naturali. Si attendono riscontri più approfonditi. Il caso è seguito dai carabinieri della compagnia di Cantù.