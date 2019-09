Tragedia sui monti di Sorico: cercatore di funghi morto in un dirupo

Un uomo di 53 anni è morto, nella mattinata di sabato 14 settembre 2019, precipitando in una valle nei boschi sopra Sorico.

L'uomo era uscito con un amico per un'escursione nei boschi, forse alla ricerca di funghi, quando è inavvertitamente scivolato in una ripida valle. Una caduta di oltre 20 metri che non gli ha lasciato scampo. Sul posto è immediatamente sopraggiunto l'elisoccorso con il medico, che nulla ha potuto, però, se non constatare il decesso. Il recupero della salma è stato poi effettuato dalle squadre del Soccorso Alpino delle Stazioni di Dongo e Lario Occidentale.