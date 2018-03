Locate Varesino, cadavere di un uomo trovato nel bosco: forse ucciso da un colpo di pistola

Il corpo di un uomo di cui ancora non si conoscono età e generalità è stato trovato nella mattina di sabato 17 marzo 2018 a Locate Varesino, in una zona boschiva di via Giuseppe Garibaldi. Il cadavere è stato visto da un passante che ha dato l'allarme. Sul posto intorno alle 8.30 sono arrivate automedica e ambulanza da Varese ma l'uomo, apparentemente di origine nordafricana con un'età tra i 20 e i 30 anni, era già morto. Con sè non aveva documenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù e il medico legale per capire le cause della morte.

Secondo le prime informazioni, il corpo presenta una ferita d'arma da fuoco al petto. Atteso per i primi giorni della prossima settimana l'esito dell'autopsia. Indagini a tutto campo dei carabinieri. Nessuna pista è esclusa, neanche l'omicidio. Forse potrebbe trattarsi di un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di droga, dal momento che la zona è nota proprio per questo fenomeno.