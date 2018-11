Omicidio di Locate Varesino: 8 arresti per l’uomo trovato morto nel bosco

8 persone sono state arrestate nelle prime ore di martedì 20 novembre 2018 dai carabinieri perchè ritenuti responsabili, a vario titolo, dell'omicidio di un uomo trovato morto nei boschi di Locate Varesino lo scorso 17 marzo e identificato successivamente in un 26enne marocchino. L'omicidio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era avvenuto il giorno prima, 16 marzo, a Tradate (in provincia di Varese). Il cadavere era stato trovato in una zona boschiva di via Giuseppe Garibaldi da un passante che aveva dato l'allarme.

Chi sono gli arrestati

In manette sono finite 8 persone, 7 di nazionalità marocchina e uno di nazionalità italiana, ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di omicidio aggravato, occultamento di cadavere, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, favoreggiamento personale, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arresti nelle province di Como, Milano e Varese ad opera dei carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Como, in collaborazione con quelli dei Comandi Provinciali territorialmente competenti.

Ulteriori dettagli saranno divulgati nel corso della conferenza stampa indetta dai carabinieri di Como per questo pomeriggio.