Assurda morte sulla strada del Bisbino: si è dato fuoco in auto, poi è uscito di strada

Una tragica vicenda i cui contorni devono ancora esseree ben definiti, ma l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario: quello avvenuto a Cernobbio lungo via per Bisbino nel pomeriggio del 5 marzo 2018 non è stato solo un incidente. Potrebbe essersi trattato di suicidio. Al riguardo gli inquirenti non hanno ancora diffuso notizie ufficiali, ma quello che è certo è che il corpo del conducente dell'auto uscita di strada intorno alle 15.30 è stato ritrovato bruciato dalle fiamme.

Secondo una prima ricostruzione non ancora confermata la persona al volante si sarebbe data fuoco, forse usando il liquido infiammabile contenuto in una tanica ritrovata sul luogo della tragedia, e solo successivamente sarebbe uscito di strada.

Stando ai primi esami e ai primi elementi raccolti sembra che la vittima (a questo punto si potrebbe parlare di suicidio) sia deceduta a seguito dell'urto dell'auto avvenuto quando il veicolo è uscito di strada, e non per le ustioni.

Ulteriori dettagli saranno diffusi nelle prossime ore.