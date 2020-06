E' morto Silvio Mason, storico batterista dei Succo Marcio

E' morto, all'età di 42 anni, Silvio Mason, conosciutissimo per essere il batterista del gruppo comasco punk rock Succo Marcio. La sua scomparsa ha lasciato attoniti non solo i numerosi amici e gli storici fan della band, ma anche le tantissime persone che con Silvio si sono relazionate negli anni nell'ambito dei suoi mille e variegati progetti. Mason, infatti, non era solo musicistra ma anche filmaker e cuoco. Un ricordo sincero e commosso nelle parole di Lorenzo Canali di CiaoComo e del critico musicale Alessio Brunialti.

Qui uno dei suoi ultimi video postati sul suo canale YouTube lo scorso mese di aprile.