Una donna di 60 anni è morta investita da un treno a Lentate sul Seveso in un tratto di ferrovia nei pressi di via Tintoretto. Il convoglio che l'ha investita è l'EuroCity 17 Zurigo-Milano.

Di conseguenza tutte le corse sulla linea Milano-Chiasso sono state soppresse o hanno accusato notevoli disagi.

L'investimento mortale per la precisione è avvenuto nel tratto tra Carimate e Camnago-Lentate.

