Arosio, morso da un cane: uomo ferito a un braccio

Un uomo è stato azzannato a un braccio ad Arosio. L'episodio si è verificato intorno alle ore 13.45 dell'11 febbraio 2020 in via Grandi Invalidi. A essere morso è stato un uomo di 59 anni che ha riportato lacerazioni piuttosto serie. E' stato soccorso da un'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba. Secondo le prime informazioni ad azzannare l'uomo sarebbe stato un pastore tedesco i cui padroni abitano poco distanti dal luogo dove è avvenuto il ferimento. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Sono intervenuti i carabinieri di Mariano Comense per accertare che cosa sia esattamente successo. Nel frattempo l'uomo è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per le medicazioni del caso.