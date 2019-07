Como, ubriaco morde poliziotto a un braccio: arrestato in piazza San Rocco

Un giovane somalo di 23 anni è stato arrestato nella serata del 15 luglio 2019 in piazza San Rocco a Como. Il ragazzo, insieme a un connazionale, avrebbe insultato e aggredito un cingalese che ha allertato le forze dell'ordine. Entrambi i somali erano in evidente stato di ebbrezza. Il 23enne ha aggredito uno dei poliziotti intervenuti mordendolo ad un braccio. Per questo motivo è stato arrestato. Il connazionale è stato anch'esso fermato per possesso di marijuana e deunciato. Il poliziotto ha riportato una ferita guaribile in sette giorni.

E' risultato che il somalo si trova in Italia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Vale a dire che se tornasse nel suo paese potrebbe rischiare la vita.