Plesio, anziano ticinese morto intossicato da monossido

Un uomo di 87 anni è morto a Plesio a causa di una fatale intossicazione da monossido. La tragedia è avvenuta il 3 gennaio 2019 in un'abitazione di via Santuario nella frazione di Breglia. L'uomo benché ticinese si trovava a Plesio con la moglie nella loro casa di villeggiatura. La dinamica di quanto avvenuto è ancora in fase di accertamento, ma sembra che all'origine ci sia un malfunzionamento di un camino usato per scaldare l'abitazione. L'uomo avrebbe perso i sensi e solo successivamente sua moglie si sarebbe accorta di quanto stava avvenendo e avrebbe intuito che nell'aria potesse esserci un gas tossico, tanto è vero che anche lei aveva iniziato a sentiersi male. La donna, 85 anni, ha provato ad allertare i soccorsi ma solo dopo alcuni tentativi sarebbe riuscita finalmente a mettersi in ciontatto con i soccorritori. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno effettivamente rilevato che nell'aria c'era un'alta concentrazione di monossido che è stata fatale all'uomo.

La casa è stata sequestrata per consentire lo svolgimento delle indagini che dovranno definitivamente accertare le cause della tragedia.