Fuga di monossido a Turate: due anziani intossicati trasportati d'urgenza all'ospedale

Momenti di paura a Turate in via San Gerolamo: una coppia di anziani è stata soccorsa d'urgenza a causa di intossicazione da monossido. Intorno alle ore 21 del 20 novembre 2019 è giunta al 112 una richiesta d'aiuto per due pensionati rimasti intossicati da una fuga di monossido di carbonio che ha pervaso la loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'abitazione. Probabilmente i due anziani saranno sottoposti al trattamento in camera iperbarica.