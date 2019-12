Fuga di gas, tre intossicati dal monossido a Carbonate

Allarme in un'abitazione di via Fabio Filzi a Carbonate poco prima di mezzogiorno del 29 dicembre 2019. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire insieme ai soccorritori del 118 per aiutare tre persone rimaste intossicate dal monossido. Si è trattato con ogni probabilità di un malfunzionamento di un apparecchio utilizzato per riscaldare la casa.

Le persone soccorse sono tre: due uomini (uno ha 70 anni) e una donna (anche lei di 70 anni). I tre sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Tradate dove dopo essere stati curati per l'intossicazione sono stati giudicati fuori pericolo.