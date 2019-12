Umiliazioni e minacce alla moglie davanti ai figli: arrestato un uomo di Como

Appena dopo il matrimonio l'uomo che aveva sposato si è rivelato essere un mostro. Per anni il marito l'ha vessata con continui maltrattamenti psciologici e minacce, oltre che con una serie infinita di dispetti che le rendevano la vita impossibile. Spesso la donna era costretta a rifugiarsi nella cameretta dei figli per poter sfuggire alle sue angherie. Finalmente nel luglio scorso la donna ha trovato il coraggio di sporgere denuncia in Questura così gli agenti della Squadra Mobile hanno potuto dare il via alle indagini che sono culminate nell'arresto dell'uomo. Si tratta di un 49enne residente a Como. Per lui l'accusa è di maltrattamenti in famiglia con l'aggravante di averli compiuti davanti ai figli minorenni.