Mariano Comense, ragazzino di 15 anni ubriaco al ristorante soccorso d'urgenza

Notte alcolica per due minorenni di Como e provincia che sono stati soccorsi a causa di un'intossicazione etilica. E' passata da poco la mezzanotte quando un'ambulanza della Croce Rossa di Como interviene in piazza Matteotti a Como per soccorrere una ragazza di 17 anni visibilmente ubriaca. La giovane, che aveva consumato alcolici in un locale della piazza, è stata trasportata all'ospedale Valduce di Como. Per lei si è trattato solo di una colossale sbronza.

Più serie le condizioni del ragazzino di 15 anni soccorso a Mariano Comense mentre si trovava in un locale ristorante di via per Novedrate 130. Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense intervenuto addirittura in codice rosso. Dopo le prime cure e accertamenti sul posto l'adolescente è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cantù.