Como, minorenne spaccia droga in casa: arrestato

Insospettiti dal comportamento nervoso di due giovani in attesa fuori da un condominio di via Milano, a Como, i carbinieri sono risaliti all'abitazione di un 17enne nella quale, dopo accurata perquisizione, hanno trovato tutto l'occorrente per il confezionamento di dosi di sostanza stupefacente.

Durante la perquisizione dell'appartamento, avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 26 settembre 2019 con l'ausilio di un'unità cinofila della Guardia di Finanza, sono stati trovati 20,46 gr di hashish e 26 gr di marijuana già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione, pellicola per pacchetti, alcuni foglietti con nomi e cifre e varie banconote per un totale di 700 euro.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per produzione e vendita di sostanze stupefacenti, accompagnato in Questura per gli atti di rito e quindi condotto al CPA di Milano in attesa di disposizioni del giudice per i minori.