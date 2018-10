Como centro, ruba auricolari a un ragazzo e scappa: denunciato un 15enne

I carabinieri di Brunate hanno individuato e denunciato un ragazzo di 15 anni di Como che il 9 ottobre 2018 ha rubato un paio di auricolari a un ragazzo che camminava in via Bertinelli, in centro Como. Il minorenne, che a quanto pare apparterreb a una baby gang, dopo aver avvicinato con un pretesto un ragazzo di diciotto anni, gli ha strappato dalle mani le cuffie auricolari ed è fuggito rapidamente. Le indagini dei carabinieri, però, hanno permesso di individuarlo e denunciarlo.