Senza biglietto sul treno Milano-Asso, 18enne minaccia controllore col coltello: arrestato

Un giovane marocchino di 18 anni è stato arrestato martedì 1° maggio 2018 sul treno Milano-Asso nella stazione di Seveso perchè al controllore che gli chiedeva il biglietto ha risposto mostrando un coltello.

Come scrive MonzaToday, nella mattinata del 1° maggio il 18enne è salito sul treno diretto da Milano ad Asso delle 11.53. Il giovane non aveva il biglietto. Quando è arrivato il controllore che gli ha chiesto di esibire il titolo di viaggio la situazione è precipitata.

Anzichè pagare la multa, il 18enne si è messo a litigare con il controllore. Prima ha sostenuto di non voler pagare la corsa perché il treno era in ritardo. Poi, siccome il controllore insisteva, lo ha minacciato con un coltello a serramanico.

Dopo aver chiamato i carabinieri, il capotreno ha fermato il convoglio alla stazione di Seveso. Qui i militari hanno arrestato il 18enne, nonostante la giovane età già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e spaccio di stupefacenti.

Nel novembre 2017 sette extracomunitari che viaggiavano su un treno senza biglietto si sono rifiutati di scendere nonostante gli inviti del controllore. Il convoglio è rimasto fermo 45 minuti alla stazione di Camerlata e i 7 sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio.