Nave Diciotti, migranti in arrivo a Como: dalla Diocesi disponibilità all'accoglienza

Anche la Diocesi di Como ha dato la propria disponibilità ad accogliere alcuni degli oltre 100 migranti sbarcati in Sicilia dalla Nave Diciotti. Un caso che per giorni ha tenuto banco nelle cronache nazionali e nel dibattito politico. I migranti saranno suddivisi tra la Chiesa italiana, l'Albania e l'Irlanda.

La Diocesi di Como, tramite la Caritas, è tra le 19 diocesi italiane che hanno dato la disponibilità ad accogliere i profughi: disponibilità accettata ufficialmente mercoledì 29 agosto 2018 dalla Caritas italiana.

Ancora non si conosce esattamente il numero delle persone che arriveranno a Como ma, riferisce l'ufficio stampa della Diocesi, secondo le proiezioni basate sul numero dei migranti e sulla disponibilità offerta anche dalle altre diocesi italiane, in città non dovrebbero arrivare più di 3 persone, uomini, adulti, probabilmente eritrei.

Arriveranno da Rocca di Papa dove sono in corso le pratiche burocratiche e da dove nei prossimi giorni saranno smistati presso le diocesi che hanno offerto la disponibilità.

Come spiegano dall'ufficio stampa diocesano, non ci sono ancora conferme sul giorno in cui arriveranno nè su dove saranno ospitati, dal momento che dipenderà da vari fattori, come età, documenti ed esigenze. La gestione, comunque, sarà in capo alla Caritas tramite la sua rete di assistenza e accoglienza migranti.