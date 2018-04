Frontiera di Como: in un anno la Svizzera ha "restituito" all'Italia 13mila migranti clandestini

In un anno la Svizzera ha "restituito" quasi 13mila migranti clandestini all'Italia attraverso la frontiera di Como. I dati pubblicati da Il Giorno parlano di un sostanziale calo rispetto all'anno precedente. Infatti, dal 1 aprile 2016 al 1 aprile 2017 erano stati 20.190, mentre nei dodici mesi seguenti sono stati 13.936, vale a dire circa settemila in meno. In pratica la media giornaliera è scesa da 55 a 35 migranti clandestini reintrodotti in Italia attraverso la procedura di riammissione semplificata, cioè il sistema che consente alla Svizzera di consegnare alla polizia di frontiera di Como chiunque provenga dall'Italia e che sia stato trovato sprovvisto di regolari documenti che consentano la permanenza o il transito nella Confederazione Elvetica.

Intanto sono aumentate le richieste di permessi di soggiorno per risiedere nel Comasco: nell'ultimo anno ne sono stati rilasciati 16mila, cioè 2mila in più dell'anno precedente.