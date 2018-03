Trasporta mobili da Como alla Francia e si trova (senza saperlo) 9 migranti nel camion

Stava trasportando un carico di mobili da Como a Tolone, in Francia, ma, arrivato a destinazione, si è trovato a bordo 9 migranti, saliti probabilmente a Ventimiglia: è quanto accaduto martedì 6 marzo 2018 a un ignaro autostrasportatore. La notizia è riportata dal portale nicematin.com.

L'uomo aveva caricato i mobili a Como, poi è partito alla volta della Francia. Una volta arrivato e aperto il mezzo per la consegna, ha scoperto i passeggeri. Si tratta di 9 persone, 4 sudanesi, 3 eritrei, 1 ciadiano e 1 etiope, almeno - scrive il giornale online- secondo le loro dichiarazioni perchè sarebbero tutti senza documenti. I migranti sono stati ascoltati dalla polizia francese, poi sono stati rilasciati con l'obbligo di lasciare il territorio con effetto immediato.

Riconosciuta dalla polizia la buona fede dell'autista che non si era accorto della presenza dei 9 migranti.