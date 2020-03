Coronavirus, contagiato medico in pensione: abita in centro Como

C'è un sesto comasco contagiato da coronavirus. Si tratta di un uomo di 73 anni, medico in pensione, che si è presentato lunedì scorso al pronto soccorso dell'ospedale Valduce con i sintomi di una infezione alle vie respiratorie. L'uomo presentava una forte e persistente tosse. Dopo la diagnosi l'uomo è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Nonostante la lunga carriera da medico alle spalle l'uomo non ha seguito le prescrizioni imposte dal ministero della Salute, tra le quali quella di non recarsi al pronto soccorso in caso di sintomi che possano far temere di avere contratto il coronavirus. Il medico è residente in centro Como, fuori dal centro storico.