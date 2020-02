Como, filmati mentre prendono a mattonate auto in sosta: arrestati due richiedenti asilo

Nella serata di ieri, 5 fennraio 2020, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Como hanno arrestato due cittadini extracomunitari di origine somala per danneggiamento e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due uomini, M.M.A., classe 1998, e I.O.K., classe 2001 (richiedenti asilo e quindi regolari sul territorio) si trovavano intorno alle 21 in via Pastregno e con l'uso di mattoni avrebbero danneggiato 6 automobili parcheggiate. Due dei proprietari dei veicoli hanno segnalato il fatto, descrivendo i due giovani: uno con una giacca nera, l'altro con una marrone e indicando agli operatori di Polizia lo stabile abbandonato di Via Pastrengo quale via di fuga dei malfattori.

Più tardi, nei pressi di via Venini, nella zona di piazzale San Gottardo/Stazione Ferroviaria Como San Giovanni, gli agenti hanno individuato tre giovani mentre armeggiavano nelle vicinanze di due veicoli parcheggiati.

Immediatamente il personale di Polizia si è attivato per ricercare i due giovani precedentemente segnalati, che venivano alla fine individuati in Via dei Mulini.

I ragazzi però, hanno opposto resistenza e hanno colpito i polizziotti con calci e pugni. Una volta messi in condizione di non nuocere, sono stati portati in Questura e idenrificati. Grazie al riconoscimento fotografico e ad un filmato di una telecamera interna, posta dentro una delle vetture danneggiate, vi erano elementi inconfutabili della loro colpevolezza.

Stamattina, 6 febbraio 2020, è stato convalidato l'arresto e l'udienza fissata per il prossimo 13 febbraio.