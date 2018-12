Mattia Mingarelli di Como scomparso in Valmalenco

Mattia Mingarelli, 30 anni di Como, è scomparso da venerdì 7 dicembre 2018. Il ragazzo aveva preso in affitto una casa a Chiesa Valmalenco dalla quale si è allontanato, forse per una passeggiata. Da allora non si hanno più notizie di lui. Dopo la segnalazione della sua scomparsa sono scattate immediatamente le ricerche da parte degli uomini del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza. Mingarelli potrebbe essersi inoltrato in una zona impervia. Ad ogni modo all'indomani della sua scomparsa è stata ritrovata la sua auto ma di lui si è persa ogni traccia sebbene le ricerche stiano impiegando anche i cani molecolari. Impossibile, invece, l'utilizzo dell'elicottero a causa delle cattive condizioni meteo. Nella notte tra il 9 e 10 dicembre le ricerche sono state temporaneamente sospese per riprendere all'alba successiva.

Gli amici e conoscenti di Mattia Mingarelli hanno fatto rimbalzare sui social un appello per chiedere aiuto nelle ricerche dell'amico scomparso.