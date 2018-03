Matteo Calarco è il nuovo comandante del nucleo radiomobile dei carabinieri di Como

E' Matteo Calarco il nuovo comandante del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Como. La presentazione ufficiale è avvenuta giovedì 22 marzo 2018 al comando provinciale di Como.

Siciliano della provincia di Messima, Calarco arriva da Seregno dove negli ultimi 3 anni e mezzo ha ricoperto lo stesso ruolo.

Più di 30 anni di servizio alle spalle, Calarco ha ricoperto come sottoufficiale ruoli di comando in Aspromonte ed è stato istruttore a Velletri.

Per 23 anni è stato comandante di una stazione dei carabinieri in provincia di Messina. Nella sua carriera può annoverare la collaborazinoe con il giudice Giovanni Falcone.

Ha combattuto la criminalità organizzata della zona di Barcellona Pozzo di Gotto, sempre in Sicilia, e nel 2011 è stato in missione in Kossovo.