Scappa con la marijuana dalla polizia: 21enne arrestato a Breccia

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Como, nel quartiere di Breccia, dopo essere stato fermato per un controllo da una volante della polizia della Questura di Como. Gli agenti hanno notato che il ragazzo si è visibilmente innervosito quando li ha visti transitare in auto. I poliziotti si sono fermati e gli hanno chiesto di mostrare un documento di identità ma il giovane ha cercato di eludere l'identificazione borbottando parole senza senso. Vista l'insistenza degli agenti il ragazzo si è innervosito, li ha strattonati ed è fuggito. Non ha, però, fatto molta strada. I poliziotti lo hanno fermato e immobilizzato. Nel suo zaino hanno trovato sette involucri di nastro adesivo contenenti marijuana per un totale di oltre 30 grammi. Il ragazzo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.