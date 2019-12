Como, la piccola si confida con la maestra: "Papà ci picchia". Arrestato uomo di 42 anni

Una sordida storia di violenza e maltrattamenti in famiglia quella svelata dalla Squadra Mobile della Questura di Como dopo che una maestra di scuola ha raccontato che un'alunna subiva percosse minacce dal padre.

Le indagini

Tutto ha avuto inizio il 22 novembre 2019 quando un dirigente scolastico di un istituto comasco si è rivolto alla polizia spiegando che una sua alunna si era confidata con lei raccontando di essere vittima insieme alla mamma e ai fratelli della violenza del padre. La Squadra Mobile ha segnalato la situazione alla Procura della Repubblica e ha avviato le indagini che hanno consentito di raccogliere elementi fondamentali a provare la veridicità delle parole della bambina. La situazione famigliare di cui la piccola e tutta la sua famiglia erano vittime era emersa anche in occasione di alcuni colloqui scolastici.

Le violenze

L'uomo aveva instaurato in casa un vero e proprio clima di terrore. Nessuno poteva parlare e ai bambini era vietato giocare. In alcune occasioni l'uomo, 42 anni di origine siriana, era arrivato anche a vietare alla moglie di uscire di casa da sola. Il padre padrone spesso alzava le mani sulla bambina, sui suoi fratelli e sulla moglie e non c'era verso di placare la sua ira.

L'arresto

Probabilmente senza l'intervento della scuola l'uomo avrebbe continuato nelle sue violenze. Infatti, la moglie non era riuscita a trovare il coraggio di reagire sporgendo denuncia perché aveva paura delle pesanti reazioni ritorsioni dell'uomo. Tuttavia le forze dell'ordine hanno potuto agire d'ufficio visto la gravità delle azioni ai danni, tra l'altro, di bambini. La Squadra Mobile ha acquisito tutti gli elementi utili a ricostruire il quadro famigliare e l'uomo è stato, così, arrestato.